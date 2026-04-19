子どもを通じて広がる「ママ友」の世界は、心強い支えになることもあれば、大きなストレスの原因になることもあるのではないでしょうか。今回ご紹介するのは、「もう消えてほしい」と思うところまで追い詰められている投稿者さんの切実な悩みです。背景には、執拗な言動と、わが子を傷つけられた怒りがありました。『ママ友に消えてほしい……それがムリなら二度と関わってほしくない。ママ友にターゲットにされていてツライです。