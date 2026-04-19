「ファーム・西地区、阪神３−１９広島」（１９日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神は広島に惨敗した。先発の今朝丸は３回１０安打１０失点。守備のミスも絡んだが、広島打線に直球をことごとく捉えられた。守備では山田の２失策が失点に絡んだ。その後は中継ぎも悪い流れを止めることができず、及川は３四球を含む３失点。津田も５安打を浴び、３失点し、打球が直撃し、負傷交代。松原も３安打３四球で３失点と投手陣が崩壊し