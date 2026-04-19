◇ファーム・リーグ阪神3―19広島（2026年4月19日SGL尼崎）阪神・梅野隆太郎捕手（34）が、19日のファーム・リーグ広島戦で5点ビハインドの2回1死から左翼席へ2号ソロ本塁打を放った。19日は、梅野が小学4年生の頃に他界した母・啓子さん（享年34）の命日。試合後、梅野は自身のインスタグラムのストーリー機能で「母の命日4・19ホームラン打てました！！母よ乾杯」と言葉を添えつつ、本塁打の動画を投稿した。