お笑いタレント・くまだまさし（52）が19日、自身のX（旧ツイッター）を更新。妻が1週間前から入院し、手術を受けたことを明かした。「奥さんが1週間前から入院・手術をしておりました。それで先日、無事に手術も終わり、経過も良く、退院も決まりましたので書かせていただきます」と報告。「っと言っても大きな病気があった訳ではないのですが、これから数年後もしかしたら大きな病気になってしまう可能性もちょとあったので