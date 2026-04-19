「一般戦」（１９日、多摩川）Ａ１勝負駆けの伊藤誠二（５１）＝愛知・７４期・Ａ２＝の雰囲気がいい。初日は２、５着だったが、２日目８Ｒはインからきっちり逃げ切り勝ちを収めた。「ペラは（初日と）そのままで、本体の点検と洗浄をしました。悪くない。完全な出足型だね」と好感触。「１Ｍを回った後が強い。伸びは若干行かれる人はいるけど、回った後がいいので１号艇だったからこれで良かった」と人気に応えての勝利にホ