日本列島をほぼ覆うような…広い範囲で黄砂予測 気象庁の黄砂解析予測図によりますと、20日（月）から日本列島に黄砂が飛来する見込みだということです。21日（火）から22日（水）にかけて、日本列島をほぼ覆うように広い範囲で飛来が予想されています。 「地表付近の黄砂の濃度」を示した気象庁の黄砂解析予測図では、特に21日（火）午前から22日（水）夜にかけて、濃い黄砂が飛来する予測となっています。 予測は実際の黄