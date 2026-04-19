【モデルプレス＝2026/04/19】さらなる表現力の深化を遂げている志尊淳。Netflixシリーズ「グラスハート」での役柄が注目を集めたほか、現在日本テレビ系日曜ドラマ「10回切って倒れない木はない」（毎週日曜よる10時30分〜）で主演を務めるなど、その勢いはとどまることを知らない。本記事では、志尊の名作映画・ドラマを3つ紹介する。【写真】志尊淳、ヒゲ姿で演じたトランスジェンダー男性◆「52ヘルツのクジラたち」（2024）本