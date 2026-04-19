俳優の米倉涼子さん（50）が2026年4月14日、自身のインスタグラムを更新。フォーマルなドレス姿を披露した。「貴重なひとときを過ごすことができました」米倉さんは、「『Michael』ベルリン・ワールドプレミア」に参加したことを取り上げ、紺色のパネルをバックにドレス姿のショットを含む3枚の写真を投稿した。「その存在と音楽が、 今なお世界中で愛され続けている理由を感じさせる作品でした」とつづり、「世界中から集まった