4月19日午前、須崎市で住宅の2階部分を焼く火事があり、この家に住む30代の女性が意識不明となっています。火事があったのは須崎市神田の國沢翔平さん（33歳）の木造2階建ての住宅です。警察によりますと、19日午前11時ごろ、近くの人が火災に気づき、警察に通報。火は國沢さんの木造2階建て住宅の2階部分・約43平方メートルを焼き、約1時間後に消し止められました。この火事で國沢さんの妻、友利恵さん（33歳）が2階のベラ