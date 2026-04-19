モデルの前田希美が、“密かに推してる”アイドルとのデートの様子が反響を呼んでいる。「最近いいことが起こりまくりです聞いてくださいみなさん。」と１９日までに自身のＳＮＳを更新した前田。「わたしの密かに推してるとき宣ちゃんのかなみんちゃんから『ご飯に一緒にいきたいです』と誘ってもらいました、、、げきかわ、、、、」と５人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の辻野かなみからのお誘いを報告