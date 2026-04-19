中山町の山に山菜採りに出掛けた女性が19日、山中で道に迷い一時、遭難しました。19日午後2時45分ごろ中山町岡の高取山で、近くに住む無職の女性（76）が遭難したと親族を通じて110番通報がありました。警察の調べによりますと女性は夫と2人で19日午前7時半ごろから山菜採りのために入山していましたが、夫が先に下山した後、山中で道に迷ったということです。通報を受けて山形警察署の署員が捜索したところ午後4時30分ごろ、女性