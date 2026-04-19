Ｊ２秋田は「スタジアムを彩る・鯉のぼり掲揚企画」を実施する。家庭で役目を終えた鯉のぼりを、スタジアムで再び泳がせる取り組みとして、不要となった鯉のぼりを広く募集している。同企画は、毎年株式会社ホサカの協力でバックスタンド裏側にクレーンを用いて鯉のぼりを掲揚。ゴールデンウィーク期間のホームゲームを彩る風物詩となっている。募集する鯉のぼりの色は問わないが、劣化の激しいものは提出しないように要請。ま