◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・神宮）巨人の井上温大投手が４回２／３を４安打３失点（自責２）、３四球７奪三振で降板した。初回を３者凡退で立ち上がるなど３回までヤクルト打線を無安打に抑えたが、４回１死一、二塁からオスナに左越え３ランを被弾。５回にも連打や四球で２死満塁のピンチを招き、再びオスナを迎えた場面で降板し、 「先発として、責任投球回の５回を投げ切れず降板してしまった事が申し