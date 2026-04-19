◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・神宮）巨人のドラフト２位・田和廉投手が１―３の５回２死満塁から登板し、見事な火消しを披露した。先発の井上が４回にオスナに３ランを被弾。５回にも連打や四球で２死満塁のピンチを招き、再びオスナを迎えた場面で田和がマウンドへ。わずか２球で遊直に仕留め、火消しに成功した。試合前までリリーフで６試合に登板。いずれも無失点に抑えており、この日の登板で７試合連