ピンチの救世主！ボリュームたっぷりの節約おかず いつもお手頃価格で手に入る「厚揚げ」で作るボリュームたっぷりのおかずをご紹介。給料日前やお財布がピンチな時に役立つレシピです。 豚バラで巻いて食べ応えアップカリカリに焼いた厚揚げが絶品ピリ辛味噌味が食欲を刺激いつもは脇役の「厚揚げ」が主役に大変身！ 「厚揚げ」と言えば、リーズナブルで人気の食材。そのまま焼いて食べたり、カットして味噌汁に入れたりはする