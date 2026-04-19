ボートレース津のヴィーナスシリーズ第2戦は5日目を終えた。準優10Rで優勝戦1番乗りを決めたのは井上遥妃（23＝徳島）。起こしの不安定さも改善され、4日目からゼロスタート4連発。これには「ヤバイですね。気をつけます」と、うれしい悲鳴をあげる。乗り心地に関しては「序盤の方が良かったし初優勝した（今年1月の）まるがめの方が体感は良かった」とのこと。だが「今回もしっかり動いている」と機力には大満足。1号艇高