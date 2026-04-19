◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(19日、神宮球場)プロ初先発を迎えたヤクルトのドラフト4位ルーキー・増居翔太投手。5回1失点で勝利投手の権利を手に、降板となりました。初回の先頭から見逃し三振を奪うなど、三者凡退の立ち上がりとします。さらに2回には二者連続の空振り三振。3回までパーフェクトピッチングを披露しました。しかし4回には先頭に四球を与え、続く巨人・松本剛選手からこの日の初ヒットを浴びます。これで