八峰町のオイル漬け専門店の商品が、日本航空国際線のファーストクラスの機内食に採用されました。日本の発酵文化と秋田の食の魅力を空の上から発信します。 JAL国際線ファーストクラスの機内食として提供されているのは、八峰町のオイル漬け専門店「ノルテカルタ」が販売する「いぶりがっことチーズのオイル漬け」です。秋田の伝統食「いぶりがっこ」とチーズをオイルで漬け込んだ発酵のうまみをい