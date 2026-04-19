春は新入社員の入社や転職、部署異動などの季節です。大きく変化した環境に、どう対応すればいいのでしょうか。これまで“すぐれたビジネスパーソン”を多数取材してきたカデナクリエイトによる書籍『ビジネスマナーこそ最強の武器である』（青春出版社）から、ビジネスパーソンがおさえておくべき「社会人としての基本」と、一目置かれる「ひと工夫」について紹介します。社会人が意外とできていない挨拶の基本とは？できるビジ