巨大食堂 〜柔道金メダリスト角田夏実が鹿児島で巨大魚釣りに挑戦〜来るかも知れない食料危機を救えるか！？大味で通常は食さないが実はおいしい巨大な食材をゲットする！鹿児島・薩摩半島で難易度が高いマハタの老成魚カンナギ釣りに挑戦！柔道金メダリスト角田夏実が初参戦！ヒットはあるがなかなか現れない強敵バキュームモンスター・カンナギ！リーダー不在で横山と松島が初めての巨大魚調理に悪戦苦闘！角田と一緒に鹿児島産