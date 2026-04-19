現在、日本国内の半数の地域で深刻な過疎化が進み、様々な問題が！中でも、コロナ禍以降・お祭りやイベントが激減し、地域の繋がりや一体感が失われつつある…。そこで、地元・自慢の食材を持ち寄って頂き、即興のアイディア料理を！かつての活気を取り戻せるか？第2回『DASH100人食堂』！今回の舞台は…愛媛県八幡浜市保内町(やわたはましほないちょう)。瀬戸内海を望む自然豊かな町で、かつては、およそ1万8000人が暮らしていた