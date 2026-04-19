第6回中国国際消費品博覧会（消博会）が4月18日、海南で幕を閉じました。60以上の国と地域から3400以上のブランドが出展し、44回の新製品発表イベントを通じて277点の新商品が披露されました。この消費の祭典とも言える博覧会に参加した多くの外資企業は、中国の新たな消費トレンドに目を向け、積極的に新たなビジネスチャンスをつかもうとしています。タイのCPグループ（チャロン・ポカパン・グループ）中国地区上席副会長の薛増