八幡浜市保内町は愛媛県の西部に位置する、瀬戸内海を望む自然豊かな街。かつては、およそ1万8000人が住み、活気に溢れていたが、現在はその半分。2005年に八幡浜市と合併した。今回の応募者田中杏果音(あかね)さん今年の春高校を卒業。ふるさとを離れる前に町を盛り上げたいと、前回の100人食堂の放送後、番組にメールを送ってくれた。助っ人シェフ河野大地さん福岡市で大人気の“イタリアン屋台 バル河野"を営むシェフ。作った料