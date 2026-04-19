◇明治安田J1百年構想リーグ岡山2（3PK5）2G大阪（2026年4月19日パナスタ）岡山はPK戦で敗れ、4連敗となった。その中で誰よりも唇を噛んだのが、今季C大阪から完全移籍で加入したFW西川潤だった。シーズン開幕前からの負傷が長引き、同点の後半40分に移籍後初出場。そして目安のアディショナルタイム8分が迫った後半53分、左からのクロスをゴール前でフリーで合わせたがバーを越えた。「悔しいですね…」。決めれば