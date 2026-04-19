奈良競輪のF2ナイターが19日、2日目を迎えた。A級の準決勝9Rは菊地圭（24＝宮城）が制し、20日の決勝へ進んだ。川村峻輝（24＝京都）が主導権を握る流れで4番手につけ、番手の岡本英之（46＝千葉）を引き連れて鮮やかに捲りを決めた。初日は同様の展開から吉田茂生（岐阜＝35）の捲りに屈したものの、この日はしっかり修正。「いちばん理想の展開になってくれた。僕でも捲れると分かった」と笑った。場内のファンから「明日