「ヤクルト−巨人」（１９日、神宮球場）ヤクルトのドラフト４位・増居翔太投手（２５）＝トヨタ自動車＝がプロ初先発し５回を２安打４三振１失点と好投。勝利投手の権利を持ってマウンドを降りた。「粘り強く最少失点でベンチに帰ってくる。そういう投球ができたらいい」と意気込んで上がったマウンド。立ち上がりから直球が走り、変化球もさえた。初回に打者３人で切り抜ける上々の投球でリズムに乗った。二回は先頭の４番