Photo: にしやまあやか こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。どんなにデジタル化が進んでも、手書きでしか満たされない何かがあると思うんです。むしろ今の時代だからこそ、日常的に使うノートはただのメモ以上の存在だったりしませんか。そんなノートを見た目からも特別にしてくれるのが、machi-yaに登場中の「dritto Note cover」。今回は実物をお