【女子ボートレーサーインタビュー三嶌さらら（２２＝香川）前編】ーー父は現役ボートレーサーの三嶌誠司。三姉妹の次女で姉・こころもボートレーサー。幼少期からボートレーサーを目指していた？三嶌いいえ。選手になりたがっていたのは姉のです。自分が目指そうと決めたのは、高校に入ってからですね。当時はやりたいこともなくて、私は何がしたいんやろって…。強いていえば美容師だけど、それもぼんやりって程度。そん