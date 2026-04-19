町内会に入っているとお知らせなどが、回覧板で回ってきます。 今はデジタルタイプの回覧板もあるそうで、デジタルであれば、紙の印刷や配布や順番待ちなどもなく便利ですよね。 今回は、紙の回覧板について筆者知人のエピソードをご紹介いたします。 回覧板が私の家に来ない？ 遅れるようになった回覧板のヒミツとは……！？