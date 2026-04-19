リモートワーク中に、次々と姿を見せる猫ちゃんたち。自由すぎるその振る舞いが反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は9万5000回を超え「ただただ深く癒される至福の映像でした」「寝てても仕事が始まると集まるのは何故」「一緒にお仕事出来るなんて羨ましいです」といったコメントが集まっています。 【動画：家で仕事中、集まってきた３匹の猫→リモート会議を始めると…あまりにも微笑ましい光景】