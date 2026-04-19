H//PE Princess（C）Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER Mnetの日韓合同オーディション番組「Unpretty Rapstar：HIP POP Princess」から誕生したグローバルヒップホップグループ、H//PE Princess（ハイプ プリンセス）が、4月18日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された日本最大級のファッション&音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER」に出演し、「DAISY（H//PE P ver.）」「gOO