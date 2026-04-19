田中碧が3点目に絡むなど出色のプレーを見せたイングランド・プレミアリーグのリーズ・ユナイテッドは、リーグ第33節でウォルバーハンプトンと対戦し3-0で勝利した。リーズの日本代表MF田中碧は先発出場。中盤で出色のパフォーマンスを披露し、PK獲得の起点となるなどチームの勝利に大きく貢献した。試合は緊迫した展開が続くなか、田中が中盤の底で安定感をもたらす。守備面では、シーズン開幕当初には課題とされていたデュエ