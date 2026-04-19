東京の国会議事堂。（１月１９日撮影、東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京4月19日】中国軍は17日、台湾海峡に進入した日本の自衛艦に対し、法と規則に基づく処置を講じた。自衛艦を台湾海峡に派遣するという日本側の意図的な挑発は、中日関係の政治的基盤を著しく損ない、中国の主権と安全を大きく脅かすものであり、日本の右翼による執拗な軍備増強、軍国主義復活の企てという危険な兆候をあらわにした。高市早苗首相は