ハイクオリティな“自メイク”フェイスペイントがトレードマークの人気日本人女子レスラーを完全再現したフィギュアが登場。本人が横に並んで出来を確かめるユーモアな自撮りショットが話題となっている。【画像】そっくり？ “クオリティ高すぎ”フィギュアと並んで自撮りショットWWEスーパースターのアスカが17日、自身のインスタグラムを更新。自身を模ったフィギュアと顔を近づけ笑顔の自撮りショットを公開した。公開さ