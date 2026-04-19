◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(19日、神宮球場)巨人のドラフト2位ルーキー・田和廉投手が好投を継続しています。この日起用されたのは、2点ビハインドで迎えた5回。先発の井上温大投手が招いた2アウト満塁の場面でした。ここで打席に迎えたのは、前の打席で逆転3ランを放っていたヤクルトのオスナ選手。田和投手は2球目のストレートでショートライナーとし、無失点でしのぎました。早稲田大から巨人に入団となった田和投手