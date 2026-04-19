◇パ・リーグ日本ハム3―15西武（2026年4月19日エスコンF）日本ハムのドラフト1位・大川慈英（明大）はほろ苦い1軍デビューとなった。3―5の8回に3番手でマウンドへ。味方失策や野選なども絡み、1/3回を2安打5失点（自責2）で降板。ルーキーは「反省するところは反省し、次につなげることだけを考えてやりたい」と次を見据えた。