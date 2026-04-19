夫婦で出かけようとすると必ず『一緒に行きたい』とアピールするという柴犬さん。買い物だけを済ますためにこっそり外出し、帰宅すると…思った以上に『あからさまな態度』で出迎える姿が話題になっているのです。 思わず抱きしめたくなる、小さな子どものようなお姿は記事執筆時点で82万回を超えて表示されており、4.3万件のいいねが寄せられました。 【写真：犬にバレないように『こっそり夫婦で出かけた』結果→帰