バレーボールのSVリーグ、「PFUブルーキャッツ石川かほく」は19日、プレーオフ準決勝の第2戦、「SAGA久光スプリングス」に惜しくも黒星を喫しました。ファイナル進出をかけた、20日の大一番に臨みます。地元石川・かほく市のパブリックビューイングには、18日の初戦を制したことで、勝てばファイナル進出とあって、大応援団が見守りました。ブルーキャッツの相手はリーグ2位の佐賀。ブルーキャッツは序盤、リードを許すも、2連続ブ