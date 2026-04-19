「ヤクルト−巨人」（１９日、神宮球場）巨人が１点を先制した直後の四回、守備の乱れをつかれる形で３点を失った。三回まで無安打投球を継続していた井上は、先頭の長岡の三ゴロに打ち取ったが、ダルベックが一塁へ悪送球。サンタナには三塁前へのボテボテの内野安打でこの日初ヒットを許し、無死一、二塁のピンチを背負った。続く古賀の打球は遊撃の前でハーフバウンド。前にこぼした遊撃・泉口は三塁封殺でなんとか１死