元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が19日放送の日本テレビ「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演し、立大野球部時代の苦い思い出を明かした。この日は「新学期到来！東京大学のサークルのゲンバ！」として東大駒場キャンパスを訪問。同じ東京六大学野球の東大について「野球部で俺らの時は5位、6位がだいたい東大か立教だった」と振り返った。東大との試合前には監督、コーチや先輩から「東大に負けた