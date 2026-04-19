ＴＢＳ「ベスコングルメ」が１９日、放送され、ＭＣの川島明（麒麟）が関太（タイムマシーン３号）らと浅草の路地裏にある大衆焼き肉の名店をロケした。ピンクのトレーナーにお団子ヘアで登場し、一緒に街ブラしたのは、演歌歌手・丘みどり（４１）。２０２１年５月に一般男性との結婚を発表し、１０月４日に第１子女児出産を報告している。愛らしい顔立ちでアイドルのような４歳児ママ。今ハマっていることも「娘のお弁当作