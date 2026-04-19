◇2026関西セブンズフェスティバル近大33-19同大（2026年4月19日東大阪市花園ラグビー場）近大が今季目標に掲げる関西三冠に向け、まずは最初の目標だった関西セブンズに初優勝した。3年連続4度目の決勝戦。７人制チームの主将を務めた渡辺晴斗は「BK中心に優勝することができたのは、この先の15人制にも絶対つながると思います」33-19の点差以上に試合を支配した内容は、チームにとって大きな収穫だった。