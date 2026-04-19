高知競馬所属の塚本直之騎手（１８）＝目迫大輔厩舎＝は４月１９日、高知競馬８Ｒでノイヤーに騎乗して１着。今月５日のデビュー以来、１５戦目でうれしい初勝利を挙げた。塚本直之騎手「乗せていただいた平先生、厩務員さん、頑張って走ってくれた馬に感謝したいです。とてもうれしいです。兄弟と両親に今のこの喜びを伝えたいです。特に高知で走っていた雄大に届いてほしいです。まだ技術的に劣るところもありますが、精いっぱ