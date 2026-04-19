「楽天５−８ロッテ」（１９日、楽天モバイル最強パーク）楽天が逆転負けで２連勝でストップ。勝てば２０２２年６月２３日以来、１３９６日ぶりの単独首位だったが、３点リードの八回に一挙６点を失った。八回に２番手として登板した鈴木翔は１死一、二塁のピンチを招くと藤原に右前適時打を浴びて降板。３番手・田中千は四球で満塁としソトの投ゴロを適時失策して１点差。さらに石川慎に押し出し四球を与え同点とされた。４