俳優の三浦翔平（37）が19日、中山競馬場で行われた皐月賞の表彰式でプレゼンターを務めた。「86回皐月賞を制したロブチェン号、そして関係者の皆さま、おめでとうございます。伝統あるレースのプレゼンターという大役を任せていただき、大変光栄です」とコメントした。続けて「中山競馬場の急坂を力強く駆け上がる姿と、ファンの皆さまの地響きのような歓声に、私自身も胸が熱くなりました。また、中山競馬場に遊びに来たいで