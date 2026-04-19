通信インフラ事業と地域振興事業を手掛ける株式会社ＡＬＬＣＯＮＮＥＣＴが運営する通信メディア「オールコネクトマガジン」は、自宅ＷｉＦｉ利用者５００人を対象に、ＷｉＦｉの選び方・満足度・後悔に関する調査を行った。調査の結果、ＷｉＦｉ選びで料金以外に最も重視するポイントは「通信速度の速さ」が６４．２％で圧倒的１位だった。２位の「工事不要」（９．８％）に６倍以上の差をつけており、速度へのニーズが突出