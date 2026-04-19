「楽天５−８ロッテ」（１９日、楽天モバイル最強パーク）ロッテが逆転勝ちで連敗を２で止めた。３点を追う八回に一挙６点を奪って逆転した。楽天２番手・鈴木翔から１死一、二塁の好機を作り、藤原の右前適時打で１点差。さらに３番手・田中千から西川が四球を選び満塁とすると、ソトの投ゴロが適時失策を誘い１点差。石川慎が同点押し出し、寺地が遊撃強襲の決勝打を放ち、友杉の２点適時打で加点した。打線は五回まで早