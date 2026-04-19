【ブルアカらいぶ！すぷりんぐふぃーばー！SP】 4月19日19時～ 配信 Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」において第2部メインストーリーを4月21日メンテナンス後に配信する。 本作の新たなメインストーリーに関する情報が公開された。「Vol.0『連邦生徒会』編 第1章『アーモンドの花咲く春の日に』」で