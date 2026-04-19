元プロ野球選手で野球解説者の和田一浩氏が11日、YouTubeチャンネル『名球会チャンネル』で公開された動画「【阪神・藤川球児監督もしんどい…】レジェンド和田一浩&岩瀬仁紀が見た“WBC振り返り...2026プロ野球シーズン開幕!”＜日本プロ野球名球会＞」に出演。阪神・藤川球児監督が置かれている現状について本音を漏らした。藤川球児監督○「しんどいと思うよ、球児もね」今シーズンの順位予想を問われ、「やっぱりセ・リー