4月19日、中山競馬場で行われた9R・野島崎特別（4歳上2勝クラス・牝・芝2000m）は、D.レーン騎乗の2番人気、ラブリージャブリー（牝4・美浦・蛯名正義）が勝利した。ハナ差の2着に1番人気のボウウィンドウ（牝4・美浦・武井亮）、3着にホウオウシンデレラ（牝5・美浦・奥村武）が入った。勝ちタイムは1:57.4（良）。【中山6R】ホリエモン愛馬・イッテラッシャイが8馬身差圧逃…藤田晋氏の人気馬を完封大接戦を制すD.レーン騎乗